15:47 01 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Медведев: мы выйдем на новые договоренности в масштабах ШОС

© Sputnik/ Александр Астафьев
В России
Получить короткую ссылку
47 0 0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможности создания зон свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможность создания зон свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

"В принципе, я не исключаю, что когда-нибудь мы выйдем и на подобные договоренности в масштабах ШОС, но это уже более высокая степень интегрированности, более высокая степень доверия, которая должна быть достигнута в формате переговоров между всеми участниками ШОС", — сказал Медведев.

Он отметил, что есть еще участники Евразийского союза, которые не являются участниками ШОС, поэтому для того, "чтобы достигнуть вот такого соглашения, надо сначала еще договориться внутри Евразийского союза".

"Но на будущее — это вполне перспективная и интересная идея", — добавил премьер-министр РФ.

По теме

Саммит ШОС: варианты будущего
Встреча лидеров стран-участниц ШОС
ШОС: выборы президента Узбекистана прошли открыто и демократично
Является ли ШОС альтернативой ЕС для Эрдогана
Теги:
масштабы, ШОС, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Грибы лисички
    Ядерный гриб

    Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.

  • Два человека передают друг другу сигаретку из марихуаны
    Не криминал

    Конституционный суд Грузии декриминализировал употребление марихуаны в стране и признал его личным правом человека.

  • Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Полет беспилотника

    Более 300 часов и свыше 20 тысяч километров налетали беспилотники ЮВО за лето 2017 года в небе Абхазии в ходе боевой подготовки.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

  • Маленький гражданин Казахстана с флагом страны
    День президента

    Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2017 в Лас-Вегасе
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
В американском ресторане камеры наблюдения засняли призрака
После просмотра этого видео вы уже не будете прежними
Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ в мире - признаки и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться