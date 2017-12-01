Медведев: мы выйдем на новые договоренности в масштабах ШОС

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможность создания зон свободной торговли в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

"В принципе, я не исключаю, что когда-нибудь мы выйдем и на подобные договоренности в масштабах ШОС, но это уже более высокая степень интегрированности, более высокая степень доверия, которая должна быть достигнута в формате переговоров между всеми участниками ШОС", — сказал Медведев.

Он отметил, что есть еще участники Евразийского союза, которые не являются участниками ШОС, поэтому для того, "чтобы достигнуть вот такого соглашения, надо сначала еще договориться внутри Евразийского союза".

"Но на будущее — это вполне перспективная и интересная идея", — добавил премьер-министр РФ.