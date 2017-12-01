В России обсуждают отказ аккредитации американским СМИ

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Парламент Санкт-Петербурга поддержит решение Госдумы о лишении аккредитации американских СМИ, заявил спикер парламента Вячеслав Макаров, отмечает РИА Новости.

"Мы поддержим решение депутатов Госдумы в отказе в аккредитации корреспондентам СМИ США. Это будет симметричный ответ на препятствование журналистской деятельности российских СМИ в США", — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала, что ГД примет постановление о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ. По ее словам, данные действия были вызваны решением США о лишении журналистов RT аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Как сообщил член международного комитета верхней палаты Олег Морозов, запрет поддержит и Совет Федерации, ограничения могут быть введены в середине декабря.