Кто с кем сыграет на чемпионате мира по футболу в России

Определены квартеты команды, которые сыграют между собой в финальной части чемпионата мира по футболу

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В результате жеребьевки, прошедшей в пятницу в Государственном Кремлевской дворце, определены все квартеты групповой стадии чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в России.

Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Остальные группы выглядят следующим образом:

группа "В": Португалия, Испания, Марокко, Иран;

группа "С": Франция, Австралия, Перу, Дания;

группа "D": Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;

группа "Е": Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

группа "F": Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

группа "G": Бельгия, Панама, Тунис, Англия;

группа "H": Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Почти угадал 😅😅😅 Ну как вам группы? Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru) Дек 1 2017 в 8:14 PST

Игры финальной стадии мирового первенства состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.