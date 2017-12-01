Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки для сборной России

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Сборной России на групповом этапе может помочь то, что соперники от матча к матчу будут выше предыдущих в классе. Такого мнения придерживается наставник сборной-хозяйки чемпионата мира по футболу Станислав Черчесов.

Жеребьевки финальной стадии прошла в пятницу в Государственном Кремлевской дворце. Сборная России, как организатор турнира, попала в группу "А" вместе со сборными Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

"Честно говоря, и до, и во время, и после жеребьевки эмоции одинаковые – рабочие. Сейчас можно говорить о чем угодно, но все решит поле. Единственное, что бросается в глаза, игры будут идти по-нарастающей. Первая – с командой из последней корзины, вторая – из третьей. Это, возможно, небольшой бонус, но все будет решаться на футбольном поле", — сказал журналистам Черчесов.

Главный тренер подчеркнул, что пока не знаком со сборными, которые станут соперниками команды России на групповой стадии.

"Не знаю ни одну из этих команд, никогда с ними не встречались и никогда за ними не смотрел. Единственное, что нам известно, — в сборной Египта играет Саллах, которого посмотрю на игре Спартак-Ливерпуль, а в Уругвае – Кавани и Суарез. Все это известные имена", — пояснил Черчесов.

​Игры финальной стадии мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.