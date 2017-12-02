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Ольга Бузова

Фанаты Ольги Бузовой в шоке - певица заявила, что уходит со сцены

© Photo: Insatgram / Olga Buzova
В России
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Фанаты Ольги Бузовой в шоке - певица, едва успев "позвездить", заявила, что уходит со сцены, правда, при одном важном для нее условии

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Известная российская телеведущая, а с недавнего времени певица Ольга Бузова заявила, что готова уйти со сцены, завершив таким образом свою певческую карьеру.

Это заявление, если верить российским СМИ, популярная "шоуменша" сделала во время вручения премии "Высшая лига" Нового радио, где она была ведущей церемонии.

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После того, как соведущий Бузовой, генеральный директор "Нового радио" Роман Емельянов, раскритиковал ее, женщина обратилась к аудитории с такими словами:

"Мой родной и любимый зритель, скажите: вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?". Зал практически единогласно закричал "да", на что Бузова ответила, что не была готова к такому ответу, но при этом отметила, что согласна.

"Если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин (отсылки к текстам песен поп-дивы — ред.)… Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру", — заявила Бузова.

Ольга Бузова шокировала поклонников этой новостью >>>

Зал ответил овацией. Но певица тут же назвала условие такого своего шага:

"Я сделаю это только тогда, когда получу все премии, которые только существуют в России, в Америке и в Европе".

Что ж, в сообразительности Ольге Бузовой отказать нельзя — она сразу поняла, какое совершенно невыполнимое в ее случае условие можно назвать, чтобы еще надолго задержаться на сцене, в теле- и радиоэфире.

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Теги:
Ольга Бузова, Россия
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