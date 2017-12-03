Личный опыт: как работает программа по переселению в Россию

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Хорошо известно, что значительное количество наших граждан хотят связать свою судьбу именно с Российской Федерацией, видя там возможность трудоустроиться, желая более стабильного будущего для себя и своих родных.
Однако, несмотря на уверенность в принятом решении навсегда переехать из Молдовы в Россию, многих пугает неизвестность. Людей волнуют главные, житейские вопросы: смогут ли они устроиться на новом месте, выдадут ли им обещанные подъемные деньги, как долго продлится процесс оформления российского гражданства и документов, удостоверяющих личность гражданина уже другой страны?
Об этом корреспондент Sputnik Молдова поговорил с нашей землячкой Лидией Малай, которая вместе с детьми поехала по переселению в Тульскую область и уже почти год является гражданкой России. История ее жизни более, чем прозаична, однако решительности этой женщина надо отдать должное.
"Так случилось, что семь лет назад мой муж скончался от тяжелого недуга. Я осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми. По профессии я — повар, работала в столовой. Не буду обманывать, что голодали, но денег катастрофически не хватало, ведь на зарплату в 4200 леев втроем не проживешь. Сначала думала нелегально поехать в Италию на заработки, но детей не с кем было оставить. Решила вместе с ними принять участие в федеральной программе по переселению в Россию", — рассказала Лидия Федоровна.
По словам женщины, если бы у нее не было двоих детей, которым необходимо учиться и которым нужно предсказуемое будущее, она ни за что бы не рассталась с родной Молдовой.
"Одной не много надо, и можно было выжить на те копейки, что получала в столовой. Но беспокоилась за детей, хотела, чтобы они вышли в люди, получили хорошее образование, а не уехали, как все, в качестве чернорабочих куда-нибудь в Италию", — подчеркнула собеседница.
Как отметила в беседе с корреспондентом Sputnik Лидия Малай, после того, как она с детьми получила документы в Кишиневе, были опасения: что не все, из обещанного в представительстве ФМС в Молдове, будет реализовано на практике по приезду на место назначения. Однако, уже в России, женщина была приятно удивлена, когда в представительстве ФМС по Тульской области, ее нормально встретили, объяснили подробности всех этапов оформления документов, разрешения на временное проживание, а затем и паспорта гражданки Российской Федерации.
"Больше всего боялась, что мне с детьми не предоставят жилье в центре временного размещения, поскольку в случае, если бы мне пришлось снимать жилье в Туле, моих скудных сбережений хватило бы на полтора месяца. Однако, нам предоставили места. Спустя некоторое время мне удалось оформить Трудовую книжку и затем найти неплохо оплачиваемую работу по профессии. Не возникло проблем и с оформлением РВП и российского гражданства. Весь процесс занял не более полугода. Сейчас удалось взять жилье в ипотеку. Даст Бог, выплачу все, так силы и желание работать есть", — заявила собеседница.
По словам нашей соотечественницы, в России покрыли все необходимые расходы на транспортировку в контейнере всего имущества, которое она перевозила из Молдовы в Россию. На момент получения российского гражданства у Лидии Федоровны не возникло проблем и с получением обещанных подъемных. Как отметила женщина, пусть деньги и небольшие, но на начальном этапе стали для нее и детей значительным подспорьем.
Не без горечи в голосе наша, уже бывшая, соотечественница говорит о том, что скучает по Молдове, по родной речи, по музыке своего края. Однако, рациональное, по словам Лидии Малай, конечно же, взяло верх над эмоциональным.
"К сожалению, в родную Молдову придется приезжать теперь только изредка. И то, чтобы навестить тех немногих друзей, кто там еще остался, и поклониться могилам родителей", — заключила собеседница.