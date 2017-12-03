Поселиться на Алтае – чем привлекает граждан Молдовы этот край, людей каких профессий там ждут, и сколько "подъемных" и пособий платят

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В российской государственной программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа участвует и Алтайский край — родина всеми любимого артиста, режиссера, писателя Василия Шукшина, актера Михаила Евдокимова и т.д.

© Sputnik/ Юрий Стрелец Личный опыт: как работает программа по переселению в Россию

Кого ждут

Чтобы принять участие в программе переселения в Алтайский край, нужно хорошо знать русский язык как устно, так и письменно, быть в возрасте от 18 до 55 лет (женщины) и от 18 до 60 лет (мужчины) и иметь хорошую профессиональную квалификацию и опыт трудовой деятельности, подтвержденный документально.

Также, как сообщает газета "Русское слово", участвовать в программе переселения на Алтай могут и те, что законно проживает в этом регионе, то есть, вид на жительство и не менее шести месяцев трудится там.

Еще одна категория потенциальных участников программы — это те, кто получил временное убежище в России и законно там работает.

© Sputnik / RODION PROCA Переселенец о том, как эмигрировать в Канаду из Молдовы

Могут переехать и студенты очного отделения профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования Алтайского края, обучающиеся по востребованным на рынке труда края профессиям не менее двух семестров.

Ждут на Алтае и соотечественников, получающих высшее или среднее профессиональное образование за пределами России по востребованным на рынке труда Алтайского края специальностям. Нужно, чтобы такие граждане учились очно на последнем курсе.

Сколько платят переселенцам

— единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи в размере 7500 рублей;

— ежегодная денежная выплата для подготовки учащихся 2 — 11 классов из многодетных семей к школе в размере 5000 рублей;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (размер ежемесячного пособия по уходу за каждым ребенком составляет 2500 рублей, период выплаты — не более 6 месяцев);

© Sputnik / RODION PROCA Как видят молдавские переселенцы в Канаде процесс евроинтеграции республики

— компенсация расходов на подтверждение эквивалентности документов об образовании (в основном это может коснуться специалистов медицинского и педагогического профиля, размер компенсации — не более 7000 рублей);

— поощрение одаренных студентов вузов — участников программы, обучающихся на платной основе (в сумме, равной размеру повышенной стипендии, выплачиваемой в вузе);

— выплата успешно обучающимся студентам — участникам программы компенсации расходов по договорам на оказание платных образовательных услуг (в размере платы за оказание платных образовательных услуг за один учебный год, но не более 30000 рублей);

— профессиональное обучение участника программы и/или членов его семьи в целях гарантированного трудоустройства (в том числе до момента получения гражданства РФ).

Вопросы временного и постоянного жилищного обустройства участники программы решают самостоятельно, за счет собственных средств.

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Кем могут работать переселенцы

В Алтайском крае сохраняется дефицит квалифицированных кадров по ряду специальностей:

— здравоохранение (врач, акушер, медицинская сестра, фельдшер, провизор, фармацевт, рентгенлаборант);

— образование (учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования);

— обрабатывающая промышленность (аппаратчик, наладчик станков и оборудования, оператор линий в производстве, фрезеровщик, токарь, станочник, электромонтер);

— пищевая промышленность (техник-технолог, маслодел, сыродел, обвальщик мяса, составитель фарша, тестовод);

— аграрный сектор (агроном, зоотехник, тракторист, оператор машинного доения, животновод);

— общественное питание (бармен, официант, повар, пекарь, кондитер);

© Sputnik / RODION PROCA Как работает программа по переселению в Россию

— транспорт (водители автобуса, троллейбуса, трамвая);

— легкая промышленность (швея, закройщик, ткач, портной).

Востребованы также специалисты с инженерным образованием: инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры по проектно-сметной работе.

На что имеют право участники программы переселения

Участники госпрограммы переселения и члены их семей имеют право:

— на получение гражданства России в упрощенном порядке, на оформление разрешения на временное проживание без учета установленной квоты;

— на осуществление трудовой деятельности без оформления разрешительных документов (разрешение на работу, патент);

— на уплату налога на доходы физических лиц, получаемых от трудовой деятельности, по льготной 13-процентной ставке с первого дня осуществления трудовой деятельности на территории России.

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Выплаты и компенсации, предусмотренные государственной программой:

— компенсация расходов на переезд к месту проживания, в том числе оплата проезда, провоза личного имущества участника программы и членов его семьи на территорию вселения;

— выплата пособия на обустройство (подъемных) в размере 20 тысяч рублей участнику программы и по 10 тысяч рублей для каждого члена его семьи, прибывшего с ним на территорию вселения;

— компенсация расходов на оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории России.

Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные программой Алтайского края:

— компенсация расходов участника программы по найму жилого помещения, оплате проживания в гостинице, общежитии (в размере не более 24 000 рублей за период не более шести месяцев);

— оказание социальной поддержки семьям участников программы, имеющим детей.

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Чем привлекателен Алтай

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа. На севере граничит с Новосибирской, на востоке — c Кемеровской областью, на юго-востоке — c Республикой Алтай. По юго-западу и западу региона проходит государственная граница Российской Федерации с Республикой Казахстан.

Население региона составляет 2,36 миллиона человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются города Барнаул, Бийск, Рубцовск, в которых проживает практически 40 % населения края. Краевой центр — город Барнаул (652,7 тысячи человек) — является крупным железнодорожным узлом, имеются аэропорт и речной порт.

По площади территории край занимает 24-е место в Российской Федерации (168 тысяч квадратных километров). Его протяженность с запада на восток — 560 километров, с севера на юг — 500 километров. Расстояние от Барнаула до Москвы — 3,42 тысячи километров.

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Климат Алтайского края умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. По числу солнечных дней это один из самых солнечных регионов Западной Сибири. Главная река — Обь, образующаяся от слияния горных рек Бии и Катуни.

Край располагает огромными запасами разнообразных природных ресурсов. Полезные ископаемые представлены месторождениями полиметаллов, железа, поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и драгоценных металлов. Край также знаменит уникальными месторождениями яшмы, малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материалов, обладает ценными лечебными ресурсами.

Что производит Алтай

Экономика Алтайского края — это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли промышленности, сельского хозяйства, торговли. Эти виды деятельности формируют 53,6% общего объема ВВП. Ведущими видами экономической деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции (вагоно- и дизелестроение, сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса, резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. В течение последних лет темпы развития промышленности края опережают общероссийские.

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Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Алтайском крае с 2010 года. Если первые два года в программе участвовали только город Рубцовск и Рубцовский район, граничащий с Казахстаном, то с 2013 года соотечественники могут выбирать для постоянного места жительства любой уголок края, включая курортные зоны. За годы реализации программы ее участниками стали 6,2 тысячи человек, с учетом членов семей — более 12,5 тысячи человек, при запланированной численности в шесть тысяч.

Много ли иностранцев едут на Алтай

На Алтай едут соотечественники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, США и Швейцарии.

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Очередной пятилетний этап региональной программы переселения утвержден в 2015 году и рассчитан на 2016-2020 годы. Её основные задачи — пополнение кадрового потенциала экономики, а также решение демографических задач.

По условиям Программы, ее участниками становятся квалифицированные специалисты и рабочие, имеющие опыт работы и профессии, востребованные на рынке труда края. А также студенты вузов и учебных заведений, где они получают среднее профессиональное образование. Преимущества участия соотечественников в Программе — ускоренная процедура получения российского гражданства, а также право на ряд мер государственной поддержки.