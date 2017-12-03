В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ночного тумана: внесли ли погодные условия коррективы в работу общественного транспорта

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в российской столице. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час 03.12.2017 года с сохранением на ночь 04.12.2017 в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров", — сообщили в МЧС.

Экстренное предупреждение!



По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайший час с сохранением на ночь 04.12.2017 в Москве и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500м.https://t.co/EwGKP5saq6 pic.twitter.com/aTiiwMbrDw — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 3, 2017

​

В ведомстве призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Кроме того, московское метро переведено в усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий. В часы пик в понедельник на маршруты выйдут 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов. Транспортный комплекс Москвы полностью готов к сложным погодным условиям, отметили в городские службы.

Погодные условия не повлияли на работу московских аэропортов. Рейсы в столицу России из Молдовы, а также из Москвы в Кишинев осуществляются без задержек.