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Сергей Лавров

Лавров: миру нужен единый подход, чтобы противостоять наркотрафику

© Sputnik/ Алексей Никольский
В России
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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, "наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности"

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Международное сообщество должно выработать креативный и солидарный подход, чтобы найти эффективный способ противостоять наркотической угрозе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"К сожалению, несмотря на все усилия, предпринимаемые международным сообществом, наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности. Процессы глобализации перевели наркотрафик во всемирные сферы индустрии. Наркомафия освоила темные уголки интернета, превратив их в биржи для бесконтрольной торговли наркотическим дурманом", — сказал он, выступая в Госдуме на международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

По словам Лаврова, "разнообразие новых наркотических веществ и их выход на рынок диктует необходимость выработки международным сообществом креативного и солидарного подхода в целях своевременного нахождения эффективного противоядия".

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Теги:
наркотики, МИД России, Сергей Лавров, Россия, Общество
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