В Москве Патриарх Кирилл встретился с Патриархом Румынским Даниилом

Предстоятель РПЦ во время встречи с предстоятелем Румынской церкви выразил надежду на преодоление церковного раскола на Украине

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. На встрече с патриархом Румынским Даниилом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что надеется на преодоление раскола на Украине.

В ходе встречи в своей резиденции в Даниловом монастыре обсуждалась религиозная ситуация на Украине и, в частности, вопрос исцеления раскола.

"Я надеюсь, что по милости Божией в какой-то момент все эти разделения удастся преодолеть. И я был рад свидетельству о том, что украинский епископат желает преодолеть эти разделения. В их сердце любовь к тем, кто отделился, и, конечно, они вместе со всеми страдают от этих разделений", — сказал патриарх, слова которого приводит в понедельник сайт Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ также выразил выразил благодарность всем поместным православным церквам и лично предстоятелю Румынской церкви за поддержку канонической Церкви на Украине.