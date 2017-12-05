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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Адвокат Джигарханяна провел свое расследование: сенсационное заявление

© Facebook/Виталина Цымбалюк-Романовская
В России
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Виталина давно планировала обокрасть Джигарханяна, уверен адвокат актера.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская давно хотела оставить народного артиста СССР без гроша за душой, заявил в эфире передачи "Пусть говорят" адвокат актера Евгений Парфенов.

По его словам, с 2015 года Виталина снимала денежные средства со счетов Джигарханяна.

"Я сейчас не комментирую, как она делала это – по доверенности, с его согласия или нет, но констатирую факт. Эти денежные средства потом оказывались на ее счетах. Полагаю, что Виталина Викторовна очень любит деньги, у нее патологический интерес к деньгам", — отметил Парфенов, добавив, что к экс-супруге Джигарханяна отходили деньги и от продажи квартир.

"Другое дело, если бы это было совместно нажитым имуществом", —отметил адвокат.

Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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Для Виталины, по словам Парфенова, было удивлением то, что Армен Борисович принял решение о разводе.

"Я работаю с начала октября по этому громкому делу, и работаю с документами, с доказательствами… Я получил согласие от Армена Борисовича и пришел на эту передачу, хотя это не в моих правилах. Цымбалюк-Романовская Виталина Викторовна давно готовилась к тому, чтобы оставить Армена Борсовича без средств к существованию. Есть подтверждение. Я, как адвокат, имеющий соответствующие полномочия, был вправе запросить соответствующую и информацию в банковских учреждениях по выпискам Армена Борисовича", — добавил адвокат Джигарханяна.

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В эксклюзивном интервью передаче "Пусть говорят" сам Армен Борисович отметил, что не знает ответов на многие вопросы.

"Есть огромное количество серьезных вопросов, но, рискуя своей жизнью, не могу дать ответов на них. В моей жизни сейчас происходят вещи, на которые у меня нет ответов, хотя, вроде и умный я, и народный артист",- отметил Джигарханян.

Адвокат актер также заявил, что готовит иск по факту предполагаемого мошенничества, так как Цымбалюк-Романовская якобы злоупотребляла его доверием.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою жену, которая "причинила ему много боли".

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Ранее Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

В конце октября в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Сообщалось, что на квартире Цымбалюк-Романовской были проведены обыски, изъяты загранпаспорт, медицинские документы и завещание Джигарханяна.

Мировой суд Кунцевского района Москвы официально подтвердил развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской 27 ноября.

Решение суда вступит в силу через месяц после вынесенного вердикта, то есть, 27 декабря.

Теги:
Пусть говорят, Евгений Парфенов, Цымбалюк-Романовская, Джигарханян, Москва, Россия
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