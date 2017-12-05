Неожиданный поворот в деле Джигарханяна - никакого развода не было

Очередной сенсационный поворот в деле "Джигарханян против жены": представительница Виталины Цымбалюк-Романовской заявила, что развод звездной пары не может считаться действительным.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. За судьбой творческого и семейного союза Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской наблюдает весь бывший СССР. Выяснилось, что на самом деле они не могут считаться разведенными, так как Армен Борисович предоставил в суд недействительный паспорт, заявила представительница Виталины Элин Мазур, которую цитирует Sputnik Армения.

Все последующие юридические действия с использованием этого документа являются недействительными, в том числе и развод.

Как пояснила Мазур, что представители Джигарханяна представили пакет документов не до, а после судебного процесса.

Выяснилось, что у Джигарханяна – два паспорта. Причем, как утверждает представительница Цымбалюк-Романовской, один был выдан в то время, когда артист находился в больнице.

Именно на его основании была сделана доверенность на имя представителей Джигарханяна в суде. В то же время, настаивает Мазур, все последующие документы были оформлены на основании старого паспорта, который 13 октября Виталина передала мужу через лечащего врача.

Сторона Виталины обратилась в прокуратуру с запросом, чтобы выяснить, какой из двух паспортов недействителен.

courtesy of Olga Slusareva Эксклюзив Sputnik: жена Джигарханяна рассказала о конфликте с мужем

На протяжении нескольких недель общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. Друзья Армена Борисовича, в свою очередь, считают, что за 16 лет отношений с актером Виталина не могла не завести любовника помоложе.

После конфликта с супругой Джигарханян 10 октября попал в 57 городскую больницу Москвы, где пробыл более десяти дней. В больнице он говорил, что не знает, куда пойдет, так как все имущество переписано на имя супруги.

Вернувшийся из больницы народный артист СССР начал наводить порядок в труппе и решил жить прямо в своем кабинете. В сети молодую супругу обвиняли в корысти и финансовых махинациях.