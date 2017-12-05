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RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan

Симоньян: Разве не Госдеп научил нас о светлых идеалах транспарентности

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
В России
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Маргарита Симоньян прокомментировала решение Минюста РФ о признании иноагентами девять зарубежных СМИ

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Главный редактор МИАР Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила американским журналистам, что именно Госдеп США заявил, что закон об иноагентах — это результат транспарентности.

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Во вторник Минюст РФ включил в реестр иноагентов девять СМИ США. Сделано это было в качестве ответной меры за притеснение российских медиа в США. В частности, телеканалу RT отказали в аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. А агентству Sputnik не продлили аккредитацию в Конгрессе, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

"Госдеп научил нас, что закон об иноагентах служит исключительно светлым идеалам транспарентности. Вы не знали, что эти СМИ, одно из которых пытается убедить население Крыма вернуться на Украину, другое окучивает татар и башкир, третье — кавказцев, а недавно открытое четвертое взялось за Сибирь, финансирует госдеп? Теперь знаете. Токмо волей пославшей мя транспарентности", — написала Симоньян в Telegram-канале.

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В российский список иноагентов вошли девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио "Свобода",  телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".

Как рассказал ранее журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, в список включены американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги.

Теги:
транспарентность, иноагенты, госдеп, сша, Маргарита Симоньян, россия
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