В Красноярске имя Хворостовского могут присвоить родному вузу певца

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и учился в Красноярском государственном институте искусств, свой прощальный концерт певец дал именно в родном городе в июне.

КИШИНЕВ, 6 дек. — Sputnik. Представитель вуза Александр Крылывец направил письма врио губернатора Красноярского края и родственникам певца с ходатайством о присвоении имени Дмитрия Хворостовского Красноярскому государственному институту искусств, где артист учился, сообщает РИА Новости.

В конце ноября врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу. В институте искусств позже приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского.

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"Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам — родителям и вдове артиста. Ответ пока не получен", — сказал Крылывец.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.