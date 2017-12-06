05:47 06 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Концерт Дмитрий Хворостовский и друзья. Архивное фото

В Красноярске имя Хворостовского могут присвоить родному вузу певца

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
В России
Получить короткую ссылку
0 0 0

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске и учился в Красноярском государственном институте искусств, свой прощальный концерт певец дал именно в родном городе в июне.

КИШИНЕВ, 6 дек. — Sputnik. Представитель вуза Александр Крылывец направил письма врио губернатора Красноярского края и родственникам певца с ходатайством о присвоении имени Дмитрия Хворостовского Красноярскому государственному институту искусств, где артист учился, сообщает РИА Новости.

В конце ноября врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу. В институте искусств позже приняли решение ходатайствовать о присвоении вузу имени Хворостовского.

Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Покойся с миром: капсулу с прахом Хворостовского привезли в Красноярск

"Письма с ходатайством о переименовании вуза отправлены на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона, а также родственникам — родителям и вдове артиста. Ответ пока не получен", — сказал Крылывец.

Мировую известность Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая Дама» его стали приглашать выступать на лучших мировых оперных сценах и участвовать в фестивалях.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

По теме

В Москве простились с Дмитрием Хворостовским
Артисты и политики скорбят о смерти Хворостовского
Из интервью Хворостовского: моя жизнь – удачное стечение обстоятельств
Хворостовский мог стать пианистом или рокером
Теги:
присвоение имени, Красноярский государственный институт искусств, Дмитрий Хворостовский, Александр Крылывец, Красноярск, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Елочный базар, архивное фото
    И елки свои заберите!

    Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.

  • велосипедист на магистрали
    Кручу педали, кручу…

    В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.

  • Бомбоубежище, иллюстративное фото
    Лучше перебдеть

    Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств
    Каспийский итог

    Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

  • Зенитно-ракетная система С-300
    Тайное оружие

    Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Какие еще документы?

    В Алматы хотят опробовать проект, который предусматривает отмену обязательного ношения с собой всех водительских документов.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие новогодней почты Деда Мороза
В Молдове начала работать почта Деда Мороза
Тысячи новорожденных морских черепашек отправились в Тихий океан
Тысячи новорожденных морских черепашек отправились в Тихий океан
Численность населения Молдовы по районам
Численность населения Молдовы по районам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться