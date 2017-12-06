Опрос: мнение россиян о бывших советских республиках

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik, Алексей Стефанов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начиная с 2010 года, проводит опрос среди россиян, изучая их отношение к бывшим советским республикам. Респондентам из года в год задаются одни и те же вопросы: какие из стран они считают наиболее успешными и стабильными, кого бы они назвали самым надежным партнером РФ, в какой из стран в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения, и кто из лидеров вызывает наибольшее доверие.

Ближе других — Беларусь и Казахстан

Как отметила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, последние семь лет первые четыре позиции среди одиннадцати стран занимает Беларусь, Казахстан, Армения и Азербайджан. И лишь в вопросе о доверии президентам Армению обгоняет Азербайджан — Ильхама Алиева россияне знают лучше.

"Нам очень важна позиция лидеров этих государств. Среди тех, кто вызывает наибольшее доверие у россиян, назван Александр Лукашенко (62%) и Нурсултан Назарбаев (56%). Во многом отношение к лидеру зависит от того, какая политика проводится в отношении русскоязычного населения на территории этого государства. То, насколько защищены права русскоязычного населения, — важный показатель дружественности страны по отношению к России", — отметила Михайлова.

Следом за Беларусью и Казахстаном в рейтинге по четырем заданным россиянам вопросам находятся Азербайджан (12%) и Армения (11%).

Следом идет Молдова

"По сравнению с предыдущими периодами доверие к лидеру Молдовы Игорю Додону" (8%) выросло", — обратила внимание социолог.

Она также добавила, что телефонный опрос проводился 17-18 ноября, и в отношении Кыргызстана (6%), который находится на шестом месте, данные могут быть не совсем корректными, поскольку на тот момент страной руководил еще Алмазбек Атамбаев. А самый низкий рейтинг — у президента Украины Петра Порошенко. Он вызывает доверие всего у одного процента россиян. Впрочем, по сравнению с 2015 годом, когда никто из респондентов не отдал ему своего голоса, это тоже прогресс.

В этом исследовании Украина находится в хвосте также в вопросе стабильности и успешности. Она, по мнению россиян, не является и надежным партнером России, хотя в 2010 году находилась в этом рейтинге на третьем месте. А в вопросе соблюдения прав русскоязычного населения стоит третьей с конца перед Таджикистаном и Туркменией.

Узбекистан не в лидерах, потому что о нем не знают

"Мне бы хотелось отметить, что социологи не изучают реальность как таковую — это исследование не было предназначено для того, чтобы узнать, что же происходит на постсоветском пространстве. Это изучение отношения россиян к происходящему. И картинка в целом верна", — считает директор Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

Он отметил, что общественное и научное мнение все-таки не совпадают.

"Для нас важны детали. И первый вопрос, каково искажение — через какие очки россияне воспринимают соседние страны. Прежде всего, это идентичность самих россиян. Представление о том, какие народы россиянам по истории и культуре наиболее близки. Большинство населения в России составляют русские, проживает много украинцев, но в реальности они сильно русифицированы и больше связывают себя не с Украиной, а с Россией. То же с Беларусью — здесь есть некая славянская идентичность. В связи с этим именно славянские страны воспринимаются населением России как наиболее близкие. Соответственно, с этим связана острота восприятия ситуации на Украине и в Беларуси. С Украиной мы находимся в ситуации явного конфликта, и у нас идет преувеличение минусов. А в случае с Беларусью наоборот — некое преувеличение плюсов, поскольку она продолжает оставаться партнером", — пояснил Казанцев.

Это искажение выводит Беларусь в лидеры по стабильности и успешности, из-за чего она опережает даже Казахстан. Но как полагает эксперт, это не так, поскольку основной критерий в этом вопросе — ВВП на душу населения. А ВВП Казахстана сопоставим с ВВП России.

"Казахстан — единственное государство в рамках бывшего СССР, которое не нуждается в российской помощи, скрытых или прямых субсидиях, той же субсидированной торговле энергоносителями, в которой нуждается Беларусь", — уверен Казанцев.

Второй искажение, по мнению исследователя, связано с идентичностью. Россияне — многонациональный народ, в стране проживают представители очень многих стран постсоветского пространства, и выходцы из этих стран могут во время таких опросов "демонстрировать разные образцы поддержки или не поддержки своего государства". Достаточно высокий рейтинг Армении, Азербайджана и Грузии Казанцев связывает именно с наличием диаспор, людьми, которые имеют российский паспорт, но идентифицируют себя со странами, в которых родились они или их предки.

"У меня есть ощущение, что падение рейтинга Мирзиеева, которого большинство российского населения совершенно не знает, связано с тем, что среди узбекской диаспоры произошло определенное разочарование. Вначале они высоко оценили его реформы, но теперь стали сомневаться в них. Хотя рейтинги Мирзиеева и Узбекистана все равно достаточно высокие", — отметил Казанцев.

Также он уверен, что на опрос ВЦИОМ серьезное влияние оказывают СМИ. Если посмотреть, какие страны попали в середину или в хвост рейтинга, а затем пролистать газеты или пересмотреть новости и передачи, то о них в России говорят очень мало. Единственным исключением является Украина — тут как раз все происходит с точностью до наоборот.

Азербайджан — лидер на Южном Кавказе

С мнением Андрея Казанцева о том, что опрос ВЦИОМ показывает не ситуацию в странах, а отношение россиян к соседним государствам, согласен и другой эксперт — директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Хорошо, что это исследование идет много лет, и есть динамика. Во многом мы можем представить себе, как люди отнесутся к тому или иному решению, подходу", — сказал он.

По мнению Журавлева, высокие рейтинги Беларуси могут быть связаны не столько с тем, что это государство стабильное и успешное, является для России надежным партнером и там соблюдаются права русскоязычных жителей, сколько потому, что россияне помнят, что Беларусь —это первый союзник России, что много лет назад было создано Союзное государство. Кроме того, сегодня Беларусь играет важную роль в мире — это Минские соглашения, Александр Лукашенко стал заметен на международной арене. То же касается и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Заместитель генерального директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев считает, что роль Азербайджана в рейтинге ВЦИОМ занижена, и "на Южном Кавказе он безусловный лидер".

"Две Южно-Кавказские республики по ВВП не имеют таких показателей, какие имеет один Азербайджан", — отметил он.

И отдельно остановился на вопросе комфортности проживания русскоязычной диаспоры в стране.

"В Азербайджане проживает 150 тысяч русскоязычных граждан. Русский язык там изучается в школах и университетах. Это значит, что русский язык представлен во всех учебных заведениях, и сегодня представитель России может себя чувствовать в Азербайджане комфортно. И будет себя чувствовать так и в будущем, потому что сегодняшние первоклашки вырастут, и будут знать русский", — высказался Агакишиев.

© Sputnik/ Сергей Мальгавко ВЦИОМ: больше всего россияне боятся начала войны

Он также согласился с тем, что Казахстану приходится работать больше, чем Беларуси, чтобы завоевывать авторитет среди россиян, при том, что в стране проживает очень много народов, и национальная политика решается очень успешно, благодаря курсу Нурсултана Назарбаева.

"Это успешная и правильная национальная политика. Если мы посмотрим, что происходит на Украине с очень близкими народами, и на Казахстан, где между русскими и казахами очень много языковых и культурных отличий, то увидим, как должен поступать мудрый руководитель, который находит общее между народами, создает семью, и предоставляет возможность жить людям разных национальностей в мире и согласии. Это удалось сделать в Казахстане, и это удалось сделать Азербайджане", — заключил Агакишиев.