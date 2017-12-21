Как выясняется, ребенок по имени Биткоин - газетная утка

В среду в ряде СМИ появилась информация, что семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином в честь самой дорогой криптовалюты в мире

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Скорее всего, информация о том, что в Крыму новорожденного назвали Биткоином — газетная утка, сообщила РИА Новости заместитель министра юстиции республики Крым — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья Пельо.

Ребенка с подобным именем не регистрировали на полуострове, заявила Пельо.

В СМИ сообщалось, что Биткоин Олегович весом в три килограмма родился полностью здоровым. Отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом "благодарность криптоиндустрии".

"Мы не знаем, что имели в виду родители, но у нас государственной регистрации рождения с присвоением такого имени ребенку нет", — сказала РИА Новости Пельо.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, указания на ранги и должности. При этом можно давать ребенку двойную фамилию.

Как сообщалось ранее, абсолютными лидерами по популярности имен для новорожденных в Крыму и Севастополе по неполным данным 2017 года стали имена София и Александр. В то же время в регионе оказалось немало родителей, которые нарекли своих детей редкими и необычными именами, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции республики Крым и управлении ЗАГС правительства Севастополя.

Биткоин (bitcoin) является самой дорогой и самой известной криптовалютой в мире. Она была разработана человеком или группой, именующей себя Сатоши Накамото. Первый запуск биткоина произошел 3 января 2009 года. За прошедший год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. В четверг, 21 декабря, самая популярная в мире криптовалюта торгуется возле отметки в 17 тысяч долларов.