РФ вводит уголовное наказание за создание "резиновых" офисов

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении в РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Законопроектами вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации.
Ранее сообщалось, что в России мигрантов снимут с учета по месту пребывания, если они фиктивно зарегистрированы в нежилом помещении — так называемом резиновом офисе.
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Инициатива направлена на снижение рисков легализации в России иностранцев, целью которых является экстремизм и терроризм, следует из сопроводительных материалов.