РФ вводит уголовное наказание за создание "резиновых" офисов

Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом помещении

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении в РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

© Sputnik/ Алексей Куденко В 2017 году миграционный прирост в России составил 220 тысяч человек

Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Законопроектами вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации.

Ранее сообщалось, что в России мигрантов снимут с учета по месту пребывания, если они фиктивно зарегистрированы в нежилом помещении — так называемом резиновом офисе.

Кто защитит гастарбайтера: эксперт о правах трудовых мигрантов в России>>>

Инициатива направлена на снижение рисков легализации в России иностранцев, целью которых является экстремизм и терроризм, следует из сопроводительных материалов.