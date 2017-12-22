Эксперты выяснили, сколько нужно россиянам денег для достойной жизни

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения варьируются не только в зависимости от региона проживания, но и от уровня образования респондентов

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Для достойной жизни среднестатистическому россиянину нужно примерно 40 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

© Sputnik/ Вадим Русу Как научиться копить при любых доходах

По словам генерального директора центра Валерия Федорова, вопрос о "достойном доходе" в этом году впервые включили в предновогодний опрос.

"Среднее значение в этом году составило 39 тысяч 404 рубля на человека в месяц, для того чтобы не просто жить, а жить достойно", — отметил он.

В прошлый раз подобный опрос проводился в 2007 году. Тогда россияне считали, что для достойной жизни им необходимо около 30 тысяч рублей.

"Несмотря на все кризисы, подъемы, рост инфляции и затем ее падение, эта цифра выросла за десять лет довольно незначительно — всего на четверть", — отметил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что результаты опроса варьируются в зависимости от региона: например, в Москве и Санкт-Петербурге сумма, позволяющая жить достойно, составляет 56 тысяч 634 рубля.