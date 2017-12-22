Из Москвы с рождественским приветом

В пятницу в Москве стартовал зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", в котором принимают участие не только россияне, но и представители стран ближнего зарубежья и Балтии

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik, Алексей Стефанов. Рождественская сказка стартовала со знаменитой улицы Новый Арбат, пешеходная часть которой превратилась парк с горками для сноуборда. Теперь, чтобы в новогодние праздники весело и с пользой проводить время, не обязательно ехать за город — достаточно дойти до этого городка в ярко-красном стиле, взять в аренду инвентарь и самостоятельно или с помощью инструкторов заниматься спортом. Причем, в инструкторы можно взять не просто спортсмена-любителя, а самую настоящую спортивную звезду.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

"Сегодня я здесь провожу мастер-класс по сноуборду. Пришли детишки-спортсмены — они занимаются сноубордом, как и я. Вот, обучала их некоторым деталям, хотя горка для спортсменов, конечно, маленькая. Но для людей, которые просто пришли попробовать себя в новом для них виде спорта, она будет в самый раз — места достаточно. В сноуборде ничего страшного нет — пришел, встал, попадал немножко — и поехал. Внизу есть балансборды — можно и на них баланс подержать, если что-то не получается. А понравится — потом вас будет не оттянуть с большой горки", — сказала корреспонденту Sputnik российская сноубордистка, бронзовый призер Олимпийских игр Алена Заварзина.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

Но если к сноуборду душа не лежит, в этом же спортивном городке можно проверить себя в меткости, стреляя по мишеням из помповых пистолетов или провести время у сцены, куда, если очень пожелать, может заглянуть Дед Мороз, а, значит, будут танцы, хороводы и подарки.

Но в день открытия фестиваля "Путешествие в Рождество" российского Деда Мороза на Новом Арбате не было. Он был занят очень важным делом на Тверской площади — собирался встретиться с Санта-Клаусом из Лапландии, чтобы перенять эстафету от представителя Европы, где Рождество отмечается еще в этом году, буквально через несколько дней.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

Именно на Тверскую площадь мы и направились, чтобы застать братание двух сказочных коллег, посмотреть исполнение финской сказки под радостные возгласы детворы и поискать представителей европейских стран. И нам повезло — помимо финнов, англичан и итальянцев, мы застали там представителей Литвы и Латвии.

Рождественский городок на Тверской площади состоит из киосков разных размеров и шале, куда можно зайти, погреться, выпить горячие напитки и попробовать сладости. И лишь в одном месте под отдельной крышей стояла самая настоящая открытая печь, куда женщина то и дело подкидывала дрова и что-то крутила на вертеле. Оказалось, это пекарь Марина из Вильнюса, которая прямо на глазах у изумленных и замерзших прохожих готовила литовский национальный десерт "Шакотис".

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

"Готовить "Шакотис" у нас начали еще в конце XVIII века. Разница в том, что дома этот десерт мы готовим на производстве промышленным способом, а здесь вручную, как наши предки, — пояснила Марина и рассказала, что готовить десерт они приехали из Вильнюса втроем.

А всех желающих купить "Шакотис" она приглашала в соседний киоск, который ломился от литовских сладостей. А метрах в пятидесяти от него сладости продавали и в латвийском киоске.

"Мы в Москве с 18 декабря — занимались подготовкой к этой ярмарке. Привезли примерно 120 позиций от шести поставщиков. Здесь, видите, сладости, клюква, шпроты, латвийская керамика. Но интерес настолько большой, что, боимся, нам этого не хватит, а 29 декабря уже закрывается российская таможня, и мы можем не успеть подвезти новую продукцию", — посетовала рижанка Инна.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

Она рассказала, что многие люди подходят не просто купить товары, но и просто поговорить — спрашивают о том, как можно приехать в Латвию, интересуются, ходят ли еще в Ригу поезда, как там живут люди, и признаются, что скучают по Прибалтике. Именно для этого в киоске с латвийскими продуктами разложены брошюры, в которых обо всем этом говорится на русском языке. И, кстати, на китайском тоже. Но это уже просьба руководства фестиваля — в этом году в Москве ожидается рекордное число туристов из Поднебесной. Может, благодаря этому скромному киоску, следующей точкой на карте у этих туристов станет Латвия.

И еще один литовский киоск нашелся на этой ярмарке — с хлопчатобумажными скатертями, постельным бельем и шерстяными пледами. "Больше всего покупают наволочки и скатерти", — сказал нам продавец Артем.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Путешестве в Рождество

А дальше мы переместились на Манежную площадь, которая в эти дни стала похожа на самый настоящий лес — у стен кремля установили 350 елок! Там же можно скатиться с ледяной горки и обойти еще большее количество киосков и шале с угощениями, новогодними подарками и сувенирами не только российскими, но также из Узбекистана, Беларуси, Армении, Украины и других стран ближнего зарубежья.

"Путешествие в Рождество" в столице России продлится до 14 января.