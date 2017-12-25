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Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова

Гришин: Выпускники РЭУ им. Плеханова легко находят работу в странах СНГ

© Sputnik/ Юрий Сомов
В России
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Согласно статистике, в России учатся около 300 тысяч студентов из-за рубежа, из них две трети - из стран СНГ, преимущественно, из Казахстана. Среди абитуриентов из стран ближнего зарубежья большой популярностью пользуются экономические специальности

Какие направления экономического образования особенно востребованы иностранцами в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Г.В. Плеханова? Что нужно сделать, чтобы поступить в этот университет из-за рубежа? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор Виктор Гришин.

- Виктор Иванович, сколько иностранцев получают экономическое образование в РЭУ? Какие уровни и направления подготовки среди них наиболее популярны?

- В нашем университете обучаются свыше 53 тысяч студентов, в том числе в Москве — свыше 23 тысячи человек. Полторы тысячи из них — иностранцы, которые учатся на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Наиболее востребованы среди граждан СНГ так называемые "универсальные" программы бакалавриата по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", которые не привязаны жестко к национальному или региональному законодательству. Это "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Корпоративные финансы", "Экономика предприятий и организаций", "Менеджмент организации", "Менеджмент ресторанного бизнеса", "Маркетинг", "Управление проектами".

Также спросом пользуются программы по направлениям "Юриспруденция", "Таможенное дело", "Торговое дело", "Прикладная информатика".
Среди магистерских программ у иностранных студентов наиболее популярны программы по финансовому менеджменту, международному бизнесу, международному маркетингу.

- Чем, на Ваш взгляд, обусловлена высокая востребованность программ РЭУ среди иностранных абитуриентов?

- В первую очередь, конечно, высоким качеством образования, которое подтверждено результатами национальных и международных рейтингов (QS, 4ICU, Webometrics).

Наш вуз входит в рейтинги международного агентства Quacquarelli Symonds — QS World University Rankings, QS University Rankings: BRICS, QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia.

- В 2015 году РЭУ стал первым университетом России, получившем в рейтинге QS Stars University Ratings категорию «4 звезды». По каким критериям оценивался вуз?

- Этот рейтинг в категории "качество обучения" принимает в расчет удовлетворенность студентов процессом и результатами обучения, долю выпускников, решивших продолжить образование на более высокой ступени, а также соотношение числа преподавателей и студентов. Чем меньше студентов приходится в вузе на одного преподавателя (в РЭУ, в среднем, это 12 студентов), тем больше времени может уделять преподаватель каждому студенту, тем шире спектр предлагаемых индивидуальных образовательных траекторий.

Международные эксперты признали наиболее сильными сторонами нашего университета качество образования, трудоустройство выпускников и качество онлайн/дистанционного обучения. Кроме того, наш вуз отличается тем, что студент может учиться один или два семестра за рубежом в одном из 140 вузов-партнеров по программам обмена или двойного диплома.

- Какие преимущества трудоустройства получают ваши иностранные студенты?

- РЭУ — большой университет. Благодаря этому, мы можем приглашать для чтения лекций ведущих иностранных преподавателей, представителей российских и международных организаций, работников посольств.

Для студентов РЭУ несколько раз в год устраиваются Дни Карьеры, где студенты могут устроиться и на практику в интересующую их компанию, и на работу. Представительства посольств и филиалы иностранных компаний из стран СНГ целенаправленно ищут будущих работников среди выпускников РЭУ.

В стенах нашего вуза учились многие члены правительств государств СНГ, известные политики и экономисты, руководители крупнейших компаний. К примеру, из 20 граждан Казахстана, окончивших РЭУ за последние 3 года, 17 человек работают в национальных компаниях и государственных организациях.

Спустя год после окончания университета доля трудоустроенных выпускников РЭУ составляет свыше 80%, при этом среди иностранных студентов из стран бывшего СССР эта доля выше, поскольку полученное в Российском экономическом университете образование высоко ценится, прежде всего, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Украине.

- Как будет происходить прием иностранных граждан на экономические специальности в 2018 году?

- Процедура поступления не претерпит существенных изменений. Для приема иностранных абитуриентов на бюджетной основе выделено 450 мест. Заявки на обучение подали 150 абитуриентов, из них больше всего заявок подано на экономику и менеджмент. Для приема на внебюджетной основе выделено 165 мест, из них 120 на экономические специальности.

В нашем университете для иностранных граждан определен отдельный перечень вступительных испытаний. Абитуриентам программ бакалавриата экономической направленности нужно будет сдавать всего два экзамена. Кстати, сокращенный перечень вступительных испытаний для иностранцев действует для всех направлений подготовки бакалавров и специальностей при поступлении на внебюджетные места.

У абитуриентов, которые сдают Единый государственный экзамен (например, если они заканчивают школу в России), есть возможность воспользоваться его результатами при поступлении.

- Не могли бы Вы дать несколько практических советов иностранным абитуриентам, которые хотели бы поступить в РЭУ на экономические специальности?
— Главная рекомендация всем поступающим: качественно подготовиться к экзаменам.

Иностранным абитуриентам экономических специальностей в 2018 году нужно будет сдать два вступительных испытания — математику и иностранный язык, или представить результаты ЕГЭ по этим предметам.

Мы осознано убрали из перечня вступительных испытаний русский язык и обществознание, которые сдают граждане России. Дело в том, что программа по обществознанию, которая изучается в российских школах, включает в себя аспекты российского права, с которыми иностранцы могут быть попросту незнакомы.
Что же касается русского языка, то даже ребята, которые приезжают учиться на русскоязычные, а не англоязычные программы, уже прошли обучение на подготовительном факультете. И хотя они прекрасно говорят на языке, все равно сталкиваются со сложностями русской грамматики и пунктуации.

Для экзамена по иностранному языку абитуриент сам может выбрать, что сдавать: английский, немецкий, французский или испанский.

Программа всех вступительных испытаний размещена на сайте Университета, так что каждый желающий может ознакомиться с темами, которые будут включены в экзаменационные задания, и рекомендованной для подготовки литературой. 

Теги:
ЭУ им. Г.В. Плеханова, Гришин, СНГ, Россия
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