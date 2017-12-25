Автокатастрофа в Москве: автобус протаранил толпу, есть погибшие

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В результате крупной аварии на западе Москвы четыре человека погибли, еще 15 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в понедельник днем на Можайском шоссе. Автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход.
"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", — сказал собеседник агентства.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) December 25, 2017
В настоящее время выясняются детали и причины происшествия. К месту аварии с автобусом на западе Москвы прибыл Собянин.
Названы две версии происшествия: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. В ситуации на месте разбираются сотрудники полиции.
На место трагедии вылетели три вертолета Московского авиационного центра.
Позднее Центр организации дорожного движения, внедрения интеллектуальной транспортной системы в Москве (ЦОДД) опубликовал в Твиттере предупредительное сообщение.
На Кутузовском пр-те в районе станции метро "Славянский бульвар" затруднено движение из-за аварии с автобусом подмосковного перевозчика. На месте работают оперативные службы. Просим водителей объезжать данный участок по ТТК, Б.Филевской ул., Мичуринскому пр-ту— ЦОДД (@gucodd) 25 декабря 2017 г.
Полиция задержала водителя автобуса, врезавшегося в подземный переход у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Водитель задержан, его везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал он.
Обстоятельства ДТП выясняются.
- На западе Москвы автобус въехал в подземный переход© Sputnik/ Григорий Сысоев
- На западе Москвы автобус въехал в подземный переход© Sputnik/ Григорий Сысоев
- На западе Москвы автобус въехал в подземный переход© Sputnik/ Григорий Сысоев
- На западе Москвы автобус въехал в подземный переход© Sputnik/ Григорий Сысоев