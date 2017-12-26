Девять человек остаются в больницах после ДТП с автобусом в Москве

Цветы и свечи продолжают приносить к переходу у станции метро "Славянский бульвар"

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Девять пострадавших при ДТП с автобусом, который въехал в пешеходный переход на западе Москвы, а люди продолжают возлагать цветы и ставить свечи у подземного перехода возле станции метро "Славянский бульвар", передает РИА Новости. © Ruptly. МЧС РФ Наезд автобуса на толпу в Москве попал на камеры слежения

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Возле бордюра, отделяющего тротуар от проезжей части на Кутузовском проспекте, никаких ограждений не установлено. Пешеходы проходят из перехода к станции метро "Славянский бульвар" и к остановкам наземного транспорта.

Как сообщалось ранее, к утру вторника рабочие восстановили поврежденные части входа: на фоне старой серой плитки отчетливо выделяется участок новой — белой. В переходе ядовито пахнет краской, а на столе у входа лежат гвоздики, розы, еловые веточки, плюшевая игрушка.