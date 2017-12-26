В состав инициативной группы по выдвижению Путина войдут 29 сенаторов

Стал известен поименный состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ войдут 29 сенаторов, сообщает РИА Новости.

"В группе будут 29 сенаторов", —отметили в Совете Федерации.

В их числе — вице-спикер Андрей Турчак, главы международного комета Константин Косачев, по обороне — Виктор Бондарев, по соцполитике — Валерий Рязанский, по регламенту — Андрей Кутепов, по бюджету — Сергей Рябухин, по экономполитике — Дмитрий Мезенецев, по аграрной политике — Михаил Шетинин, бывший глава оборонного комитета СФ Виктор Озеров, экс-глава Россотруднтчества Людмила Глебова, сенаторы Алексей Пушков, Николай Журавлев, Лилия Гумерова, Ольга Тимофеева; Сергей Попов, Степан Киричук, Екатерина Лахова, Вячеслав Тимченко, Надежда Болтенко.