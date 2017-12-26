Песков: неформальный саммит СНГ - возможность подвести итоги

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Неформальный саммит Содружества независимых государств — хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России в организации в 2017 году, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. © Facebook / Igor Dodon Додон вылетел с двухдневным рабочим визитом в Москву

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите СНГ. Во встрече также примут участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдовы — Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В 2018 году председателем Содружества будет Таджикистан.

"Интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики России. Об этом неоднократно говорил президент. Кроме того, Россия, конечно, завершает свое председательство в Содружестве независимых государств в 2017 году, и будет хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России. Состоится сама неформальная встреча, и затем главы государств продолжат общение в неформальной обстановке", — сказал Песков.