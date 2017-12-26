В Госдуме России предложили снизить градус водки‍

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В Госдуме предложили внести поправки к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта", предусматривающие маркировку всей стеклотары для спиртных напитков крепостью выше 28 градусов уникальным знаком-идентификатором для борьбы с контрафактом и сокращения числа массовых отравлений граждан некачественной продукцией, сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем ввести обязательную маркировку стеклянной бутылки, предназначенной для розлива крепкого алкоголя, уникальным знаком-идентификатором каждого стекольного завода-изготовителя. Именно нелегальная алкогольная продукция является одним из источников массовых отравлений граждан, жесткий контроль над оборотом стеклянной тары позволит сократить число подобных случаев", — заявил Рябухин.

По его словам, в случае, если в бутылке оказалась некачественная продукция с метиловым спиртом или другими опасными для здоровья компонентами, источник ее можно будет легко обнаружить по идентификатору завода. Кроме того, предусматривается, что именно завод, в чьей бутылке оказался контрафакт, будет нести ответственность за некачественную или вредную продукцию.