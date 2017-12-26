Бывшая жена Джигарханяна сцепилась в телеэфире Малахова с Рудинштейном

Во время "Прямого эфира" на телеканале "Россия" Цымбалюк-Романовская буквально напала с кулаками на известного продюсера Рудинштейна

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась отмахнуться от обвинений своей бывшей помощницы Элины Мазур, но только навредила себе.

Виталина Цымбалюк-Романовская сцепилась с известным продюсером Марком Рудинштейном в студии Андрея Малахова на телеканале "Россия". Это произошло во время обсуждения скандального разоблачения бывшей представительницы Виталины — Элины Мазур — в программе "Новые русские сенсации", пишет Sputnik Армения со ссылкой на издание Аргументы.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская шокировала студию Андрея Малахова, когда вступила в перепалку с другом Джигарханяна, продюсером Марком Рудинштейном, а потом пустила в ход кулаки.

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Рудинштейн пришел на "Прямой эфир", чтобы лично сказать Виталине, что она подлая обманщица, обобрала старого друга, сняла все деньги с его счета. Он вспомнил эпизод, когда камера сняла ее у банкомата: Цымбалюк-Романовская складывала в него толстую пачку пятитысячных купюр. "Я сам лично видел…", — заявил Марк Израильевич. Но Виталина не поняла его реплику и пустилась в спор.

"Вас там точно не было, в аэропорту! Вы себя слышите со стороны? Да вы выглядите просто смешно. Позор еврейского народа", — заявила ему экс-супруга Армена Джигарханяна.

"Она перестанет так говорить, когда на ней наручники закроются", — парировал Рудинштейн.

"Это говорит человек, который сидел еще в советское время за финансовые махинации…А потом поливал гадостью великих актеров этой страны", — уже закричала Виталина, встала и ударила по лбу продюсера.

В зале все были шокированы поведением бывшей жены народного артиста и некоторые эксперты отметили: "Вот она начинается, Виталина", "Возьмите себя в руки, вы что?", "Она показала истинное лицо!".

По словам Марка Рудинштейна, Виталину надо просто изолировать от общества.

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Ранее появилась информация, что накануне Нового года на одном из федеральных каналов состоится встреча и примирение Джигарханяна и Виталины. В окружении пары пока эту информацию опровергают.

Напомним, 31 октября против Виталины возбудили уголовное дело, а 5 декабря ей предъявили обвинение по статье 137 статье УКРФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).