В Москве неизвестный взял в заложники работников фабрики

С вооруженным мужчиной, который забаррикадировался на фабрике, пытаются установить контакт

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Полиция пытается установить контакт со злоумышленником, который удерживает заложников в здании фабрики на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

Неизвестный преступник открыл в среду огонь на юго-востоке Москвы, один человек погиб. По предварительным данным, речь идет о конфликте хозяйствующих субъектов. Здание, где произошла стрельба, оцеплено, стрелявший, предположительно, удерживает заложников.

По данным источника в правоохранительных органах, со злоумышленником пытаются установить контакт для проведения возможных переговоров.