Опубликовано видео стрельбы на фабрике в Москве

Тем временем полиция опровергла информацию о заложниках на предприятии, где произошла стрельба

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщает РИА Новости.

"Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.

© Sputnik/ Андрей Стенин В Москве неизвестный взял в заложники работников фабрики

По информации московского главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по меньшей мере двое ранены.

Полиция пытается установить контакт со злоумышленником>>>

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Территория самой фабрики оцеплена.