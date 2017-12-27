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Павел Глоба

Павел Глоба: в Новом году нужно быть в коллективе единомышленников

© Sputnik/ Лев Рыжков
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Лев Рыжков
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (48)
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Корреспондент Sputnik побывал на сеансе предсказания будущего, который проводил известный толкователь воли звезд Павел Глоба

Черным по белому

Павел Глоба – человек, которого раньше я видел только на телеэкране, в жизни оказался невероятно чопорным и строгим. Еще он странным образом похож на резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна.

Телеведущая, астролог Василиса Володина
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
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Пресс-конференция астролога проходила в Москве, в центральном доме журналиста. Народу в мраморном зале оказалось совсем немного. Было где упасть не то что яблоку, но и арбузу.

Павел Глоба был собран, сосредоточен. Он положил перед собой стопку книг. Толкователь воли звезд, вероятно, имел тот самый торжественно-надменно-мрачный вид, с которым произносят шокирующие пророчества.

Наверняка, Кассандра, предрекавшая гибель родной Трои, тоже имела такой же вид. И правильно – не улыбаться же.

Но я, к сожалению, не мог до конца проникнуться торжественностью момента. Некстати вспомнив комика Мартиросяна, представлял на сцене именно его. Точно с таким же видом резидент Comedy садится за пианино.

Первым делом Павел Глоба продемонстрировал собравшимся номер журнала "Эхо планеты" за 2009 год, в котором он предсказывал в 2014 году войну на Украине и ее распад.

Уже после пресс-конференции одна из коллег усомнилась в достоверности: "Точно ли вы это предсказывали?"

И вот тут Павел Глоба в артистизме превзошел Мартиросяна. Он мгновенно раскрыл журнал на нужной странице, пальцем припечатал цитируемое место и провозгласил:

"Вот! Черным по белому! Читайте!"

Это было очень эффектно. А я, в общем-то, радовался, что не умерли, оказывается, в эпоху блокбастеров, достижения старой советской актерской школы.

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© Fotolia/ Mikhail_kayl
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От такого жеста, я уверен, заплакал бы сам Станиславский и произнес бы: "Верю".

Без войн, но с опричниной

Еще в самом начале Павел Глоба отметил, что прогноз составлялся не на основе наблюдений за звездами. Астролог, наблюдающий за звездами – это стереотип. Прогноз на 2018 год строится на тенденциях, на событиях, которые в разные десятилетия происходили именно в год Собаки по китайскому календарю.

"Если проанализировать эти события, то можно обнаружить любопытные закономерности", — сказал астролог.

Год Собаки – так уж повелось – является годом заключения союзов и образования консолидаций. СССР, например, был образован в год Собаки, 30 декабря 1922 года.
В 2018 году, по мнению Глобы, стоит ждать громких и резонансных судебных процессов. Один из самых резонансных процессов в мировой истории также проходил в год Собаки. Имеется в виду Нюрнбергский трибунал 1946 года.

Именно в 2018 году астролог ждет начала неких общественных процессов, которые – примерно в 2020 году – приведут к смене эпох. Возможно, что сменится и власть в одной из сверхдержав. Но это еще не скоро – в 2020, как раз под президентские выборы в США.

Об итогах президентских выборов в России Глоба не рассказал ничего, чем разочаровал многих журналистов.

"Для того чтобы составить прогноз, я должен знать точный час рождения кандидатов, — пояснил астролог. – А его не пишут в паспортах и анкетах".

Войн, революций и потрясений основ в год Собаки Глоба не ждет.

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"Ничего подобного ни в один из годов Собаки не происходило, — заверил он. – Год Собаки – своего рода передышка перед новой эпохой".

Судьба вожака

Я спросил у Павла Глобы: а что в год Собаки будет происходить в государствах постсоветского пространства?
"Раз уж символ года у нас собака, то давайте представим, что все государства – это стая, — сказал астролог. – Кто-то побольше, кто-то поменьше. Россия – гигантский пес. Ее судьба – быть вожаком этой стаи".

И уже после пресс-конференции я попросил Павла Глобу сказать: что бы он пожелал в новом году читателям Sputnik?

"Боюсь, что если в год Собаки вы не встроитесь в тренд и не войдете в команду, вам будет тяжко, — сказал Павел Глоба. — Наступает непростое время, когда лучше быть в команде. Быть вместе с кем-то, защищать общие, корпоративные интересы. И опираться на жесткую поддержку команды. Когда вас будут поддерживать, у вас будет возможность осуществления ваших желаний. Вы даже сможете получить второе дыхание, чтобы развиваться дальше".

  • Астролог Павел Глоба
    Астролог Павел Глоба
    © Sputnik/ Лев Рыжков
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© Sputnik/ Лев Рыжков
Астролог Павел Глоба
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (48)

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Теги:
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