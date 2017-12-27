Олег Табаков находится в коме: что говорят врачи

Врачи ввели в искусственную кому известного артиста Олега Табакова, сообщают российские телеканалы

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому. Состояние известного артиста остается стабильно тяжелым, передают российские телеканалы с ссылкой на докторов.

Табаков подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, ритмы сердца почти не слышны, сознание остается частичным.

Сообщается, что медикаментозная кома понадобилась для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Народного артиста госпитализировали 27 ноября. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения". Актеру также была проведена трахеостомия.

Update: Позже дирекция театра опровергла информацию о том, что Табаков в коме>>>