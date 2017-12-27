Дирекция театра опровергла информацию о том, что Табаков в коме

Ранее СМИ сообщили, что Табакову, который находится в больнице, стало хуже, и медики ввели его в состояние искусственной комы

КИШИНЕВ, 27 дек —Sputnik. Директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что народный артист СССР Олег Табаков находится в коме.

Ранее СМИ сообщили, что Табакову, который находится в больнице, стало хуже, и медики ввели его в состояние искусственной комы.

"Конечно я опровергну эту информацию, которая не имеет под собой никаких оснований. Олег Павлович чувствует себя нормально", — сказал Кравец РИА Новости.

В конце ноября стало известно о госпитализации 82-летнего Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста "стабильное без изменений".