В Петербурге девять человек пострадали при взрыве в магазине

Из магазина эвакуированы свыше 50 человек

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. По предварительным данным девять человек пострадали при взрыве неустановленного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, взрыв неустановленного устройства произошел в магазине "Перекресток" по адресу: Кондратьевский проспект, дом 44", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из магазина эвакуированы свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии.

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