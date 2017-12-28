Путин: в Петербурге был совершен теракт

В супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел в среду взрыв, в результате которого были госпитализированы четыре человека

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в Петербурге был совершен теракт.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова В Петербурге девять человек пострадали при взрыве в магазине

Сегодня двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Петербурге выписаны из больницы, на данный момент в стационарах остаются шесть человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 09.30 28 декабря, еще двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте из Александровской больницы выписаны. В стационарах остаются шесть пострадавших", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.