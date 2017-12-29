Наезд автобуса на остановку возле метро в Москве попал на видео

В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Наезд автобуса на остановку попал на видео. По предварительным данным, два человека погибли после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы.

Всего погибли четыре человека, 15 пострадали.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.