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Андрей Тарковский

Зазеркалье Андрея Тарковского

© Sputnik/ Соловьев
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Знаменитый режиссер скончался 29 декабря 1986 года

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Двадцать девятого декабря 1986 года не стало Андрея Тарковского, знаменитого советского кинорежиссера и сценариста.

В свое время известный британский режиссер и кинопродюсер Дэнни Бойл назвал Тарковского "Богом кинематографии", а для нас, его современников и соплеменников, он был, скорее, философом-Богоискателем, годами писавшим свои живописные полотна, наполняя их глубинной внутренней сутью — сугубо индивидуальной, как отпечатки пальцев.

В современной жизни своеобразный киномир Тарковского, категорически отрекшегося от какой-либо развлекательности и сосредоточенного исключительно на постижении себя, мира и Бога в нем, превращается в музей или в Храм.

Сам Тарковский был убежден, что, цитируем:

"Кино будущего непременно должно уйти от пустоты", "Ведь искусство не может существовать вне человека, вне его нравственных проблем".

И, сознавая неизбежную обреченность первопроходцев на непонимание, говорил о своих киноисповедях (иначе его фильмы не назовешь):

"Если в конце показа моего фильма в кинозале останется всего восемь человек, это значит, что я работаю для этих восьми человек…". 

 

Фильмы Тарковского поистине удивительные, и, на мой взгляд, прежде всего, из-за того, что они очень национальные и в то же время – общечеловеческие. Я не устану повторять: когда в человеке присутствует избыточная (в хорошем смысле) любовь к своей земле и культуре, это настолько близко для носителей другого языка и культуры, что его чувства все до конца принимают и разделяют.

Второе, из-за чего я особо люблю работы этого великого творца, это пронизанность каждой из них философскими темами, которые признаешь и с которыми соглашаешься, но всегда остается место и время для импровизации своим сердцем и разумом. К любому его намеку, которые уже давно объяснены корифеями от кинематографии, добавляешь собственные переживания и сам становишься соавтором и соучастником этих фильмов, потому что находишь только тебе понятные детали и символы…

В какой-то момент, когда ты ждал, как раз тогда и подул ветер, где-то сорвался лист и плавно упал именно туда, где ты и предполагал. Начало дождить, когда у тебя сильно забилось сердце, и солнечный луч именно тогда осветил церковную фреску, когда ты в душе начал о чем-то молиться…

Кроме того, фильмы Тарковского не статичны. Присутствовать на одном и том же спектакле в театре – нормально, поскольку даже один и тот же актер одну и ту же роль исполняет по-разному. Вот, и фильмы Тарковского можно смотреть много раз – они, словно в разном возрасте прочитанные книги, меняются вместе с тобой.

И за всем стоит творец этих процессов, замечательный волшебник и маг, которого зовут Андрей Тарковский.

Нет ни одного фильма Андрея Тарковского, по поводу которого нельзя было бы говорить часами. Вернее, о тех переживаниях и чувствах, которые они в тебе вызывают. У каждого – свой Тарковский и, предположительно, его особенный фильм.

Лично для меня это, прежде всего, "Андрей Рублев". Сценарий для фильма Тарковский написал вместе с режиссером Андроном Кончаловским, и его публикация в журнале "История кино" вызвала фурор в мире творчества. Именно этой публикации мы обязаны тем, что на пробы к Тарковскому пришел его главный артист и талисман, актер Свердловского театра, замечательный Анатолий Солоницын. Он даже не знал, возьмет ли режиссер его на роль, но, прочитав сценарий, не задумываясь, оставил театр и переехал в Москву.

Анатолий Солоницын (слева) в роли Андрея Рублева и актер Николай Гринько в роли Даниила Черного в фильме Андрей Рублев
© Sputnik/ РИА Новости
Анатолий Солоницын (слева) в роли Андрея Рублева и актер Николай Гринько в роли Даниила Черногов фильме "Андрей Рублев"

Пробы на роль Рублева прошли талантливейшие и популярные артисты Иннокентий Смоктуновский и Станислав Любшин, но Тарковский остановил выбор на не известном в то время Солоницыне. Интересно, что сам Солоницын говорил, что у актера не должно быть собственной концепции роли. Он должен походить на чистый лист, на котором режиссер будет рисовать свою картину.

Начав работать с Тарковским, Солоницын, практически, начал жизнь с чистого листа. О самом фильме говорить сложно, да и права у меня никакого нет оценивать его с точки зрения профессионала, но кадры из "Андрея Рублева" по сей день у меня перед глазами. Почти слово в слово помню спор Рублева и Феофана Грека. И слова последнего: "Если бы Иисус снова на землю пришел, Его бы снова распяли!".

Сам Тарковский говорил, что этот фильм (вошедший в десятку лучших фильмов мира 20-го века) служит всего двум идеям. Первая – то, что, если бы человеческая жизнь была гармоничной и совершенной, то искусство было бы не нужно. Вторая – что невозможно собственный опыт передать или навязать другому. К тому же, у каждого человека – свой опыт, и, обретя его до конца, он обычно преображается.

У Андрея Тарковского были замечательные родители. Мать — Мария Вишнякова, принадлежавшая к старинному дворянскому роду Дубасовых. Она, так же как отец Андрея, известный поэт и переводчик Арсений Тарковский, окончила Московский литературный институт. Наличие хороших родителей, само по себе, — предпосылка и стимул в жизни каждого человека, и Андрей Тарковский в своих выступлениях и во всем своем творчестве подчеркивал особенное отношение к родителям. Рассказывая о матери, он говорил, что "жить было бесконечно сложно, но все, чего я достиг в жизни – заслуга моей матери". А об отце говорил, что тот был великим русским поэтом, потому что ни одно стихотворение не написал ради денег или звания.

Предлагаю замечательное стихотворение Арсения Тарковского.

В жизни Андрея Тарковского было несколько больших любовей. Его первая жена — Ирма Рауш, с которой он познакомился, еще в годы учебы в Институте кинематографии. По словам Андрея, Ирма всегда и в любой ситуации была рядом с ним. К сожалению, они расстались.

А второй женой Андрея стала Лариса Кизилова, с которой режиссер познакомился на съемках "Андрея Рублева" и из-за которой бросил жену. У них были удивительные и странные отношения. Лариса к нему всю жизнь обращалась на "вы" и до последнего дня была в него влюблена. Когда Андрей скончался, очень скоро не стало и Ларисы.

Андрей Тарковский и Олег Янковский
© Sputnik/ РИА Новости
Андрей Тарковский и Олег Янковский

А в конце жизни у Андрея был роман с норвежской танцовщицей, которая родила режиссеру сына. Увы, Андрей уже не успел его увидеть. Творческим людям многое простительно, в том числе – и в личной жизни…

Одно ясно: у Андрея Тарковского всегда было особое отношение к слабому полу.

Самой большой трагедией жизни Андрея Тарковского была его эмиграция. Это четко видно в фильмах, которые он снимал после отъезда за границу. Он скончался 9 апреля 1986 года в городе Париже. Ему было всего 54 года…

Несбывшейся осталась одна его большая мечта – он хотел поставить фильм "Гамлет", в котором роль датского принца сыграл бы его любимый актер Анатолий Солоницын.

Прошу прощения за то, что не отвела особое место "Зеркалу" и "Сталкеру", "Ностальгии" и "Иванову детству" Тарковского. Уже не хватило эмоций. Главное, что напомнила о них…

Посетительница у могилы кинорежиссера Андрея Тарковского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
© Sputnik/ Валерий Мельников
Посетительница у могилы кинорежиссера Андрея Тарковского на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

А в заключение хочу привести удивительные слова великого мастера Андрея Тарковского: "Дело все в том, что мы живем в воображаемом мире, мы сами творим его. И потому сами же зависим от его недостатков, но могли бы зависеть и от его достоинств".

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Теги:
режиссер, кино, Андрей Тарковский, СССР
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