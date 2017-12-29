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Танцы в Северной столице - Ты супер! Питер

Умопомрачительные танцы в Северной столице - Ты супер! Питер

© Sputnik/ А. Даничев
В России
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Масса впечатлений, эйфория, танцы и сон в автобусе. Участники проекта «Ты супер! Танцы» провели несколько дней в Петербурге.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik, Зарина Кулаева. Международное информационное агентств и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта «Ты супер! Танцы» из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург. Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах — конечно же, танцевали.

Как это было? В день приезда — понятно, некоторое ошеломление и усталость. Но уже на второй день юные танцоры ожили, вошли в ритм и наслаждались всем происходящим по полной программе. Эмоции самые разные: восторг, волнение, усталость, трепет, эйфория.

График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программе были Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята на опере в Мариинке и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника. Неудивительно поэтому, что иногда в автобусе кто-то засыпал, некоторые умудрились вздремнуть даже в опере.

И вот — самые яркие моменты, которые случаются в жизни далеко не каждого юного танцора. Ребята танцуют вальс в одном из залов Екатерининского дворца, делают шпагат в тронном зале Эрмитажа, читают "Евгения Онегина" в Царскосельском лицее.

Главный дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы "Рождественская сказка", где сам дирижировал. Маэстро успел уделить время каждому ребенку, ответил на все вопросы ребят, дал советы, пожурил тех, кто не хочет возвращаться в школу, и посоветовал всем хорошо учиться.

Но на этом неожиданные встречи не закончились. В отеле их навестила Любовь Андреева, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана. Она провела мастер-класс, поделилась своими профессиональными секретами и подарила каждому свое фото с автографом. Юные танцоры прямо в холле отеля устроили настоящий танцевальный баттл — и по очереди, вместе с прима-балериной, танцевали больше двух часов. 

Финальный день этого замечательного путешествия не обошелся без слез: ребятам было грустно расставаться друг с другом. Проект завершен, путешествие подошло к концу. И что дальше? А дальше — танцы, новые проекты и новые встречи с друзьями, которых они встретили на проекте "Ты супер! Танцы".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги:
подарок, Новый год, поездка, танцы, финалисты, дети, Ты супер! Танцы, Sputnik, Валерий Гергиев, Санкт-Петербург, СНГ, Россия
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