Стрельба в Москве, близ Красной площади, есть пострадавшие

В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу, два человека ранены, преступнику удалось бежать с места происшествия

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Москве недалеко от Красной площади неизвестный открыл стрельбу, ранил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД российской столицы.

На месте происшествия работает следственная группа, отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на Никольской улице, 15, строение 1. Это примерно в 300 метрах от Красной площади.

Раненые госпитализированы. Подозреваемый в стрельбе разыскивается. Ведется следствие.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что по данному адресу находится бар. "Не исключено что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверятся", — сказал собеседник агентства.