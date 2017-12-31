Словесные итоги: лингвисты назвали 10 главных русских слов года

К сожалению, определить эти слова как "русские" можно с большой натяжкой

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В конце года принято подводить итоги.

Так экспертный совет при Центре творческого развития русского языка России определил главные слова 2017 года, отмечается на портале "Год литературы".

По мнению специалистов, словом года стало "реновация". На втором месте списка — "биткоин", на третьем — "хайп".

Топ-10 слов 2017 года:

Реновация. Биткоин. Хайп. Токсичный. Баттл. Допинг. Криптовалюта. Фейк. Безвиз. Домогательство/харассмент.

В состав экспертного совета входят известные российские писатели и филологи, журналисты, культурологи и философы.