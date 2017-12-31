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Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, артист балета Николай Цискаридзе на пресс-завтраке в Москве

Цискаридзе дал советы для родителей будущих артистов балета

© Sputnik/ Ramil Sitdikov
В России
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Знамениты артист балета Николай Цискаридзе отметил 44-летие

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Тридцать первого декабря — "новогодний" человек, народный артист России Николай Цискаридзе празднует свой день рождения. 

Ректор Академии Русского балета им. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе
© Sputnik/ Alexander Galperin
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Знаменитый артист балета, если верить интервью, взятому у него коллегами из Sputnik Армения, считает, что, если родители хотят отдать своих детей на балет, они должны точно понимать, что их дорогое дитя способно к этому виду искусства.

Далее — слово самому Цискаридзе:

Многих родителей устраивают балетные студии, потому что они очень комфортные и, как правило, полностью занимают быт ребенка в течение суток. Поэтому они с большим удовольствием отдают детей на балет. А на самом деле у детей нет способностей. Родители же делают все, чтобы ребенок оттуда не ушел.

Цискаридзе обсудил с читателями Sputnik среди прочих и личный вопрос >>>

Я, как ректор, все время всем родителям объясняю: вы поймите, у нас не кружок "Умелые руки", у нас прежде всего серьезное учебное заведение, где дети получают профессию. Конечно, я всегда слышу в ответ, что это их мечта, что они готовились… Абсолютно все родители говорят один и тот же текст, во всех странах мира.

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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Нужно понимать: балет – это школа серьезной профессии. И любому человеку, который хочет заниматься балетом, необходимо будет пройти огромный путь преодоления лени.

В профессии артиста балета выносливость и терпение – очень важные составляющие. Выступление любого спортсмена, даже очень высококвалифицированного, все равно длится не так долго, как наше. Балетные спектакли идут в течение трех часов и не раз в день. И, как правило, самые сложные элементы выпадают на тот момент, когда ты уже очень уставший и вымотанный.

Николай Цискаридзе стал колумнистом Sputnik Грузия >>>

Если ты не выносливый, если не умеешь справляться с волнением, не умеешь терпеть, а очень часто это сложнейшие моменты: перелеты, усталость, много спектаклей — если ты не выработал характер бойца, у тебя ничего не получится. Артистами балета должны быть очень крепкие физически люди. Не зря в СССР артисты балета так рано выходили на пенсию.

Любая карьера в любой отрасли – это прежде всего характер. Ведь очень сложно избегать уныния, усталости, зависти. Поэтому ты должен сам себя воспитать, чтобы никогда на это не обращать внимания, просто служить своему делу. В балете надо отдавать себе отчет в том, что ты делаешь, иначе потерпишь крах.

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Теги:
балет, Николай Цискаридзе, Россия, Спорт
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