Что могло стать причиной стрельбы в центре Москвы

Ревность могла стать причиной стрельбы у бара в центре Москвы, а полиция разыскивает вооруженного 26-летнего жителя Подмосковья, тяжело ранившего двух человек

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Полиция разыскивает вооруженного 26-летнего жителя Подмосковья, тяжело ранившего двух человек у бара в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские. Мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

По его словам, правоохранители ищут уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области.

"При себе может иметь травматический пистолет", — добавил источник.

Ревность рассматривается среди возможных причин стрельбы.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришёл в бар с девушкой", — сказал собеседник.

По его словам, правоохранители рассматривают версию о конфликте на почве ревности в качестве возможной причины.

Подозреваемого продолжают искать, сообщил источник.