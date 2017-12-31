В канун Нового года умер знаменитый российский актер

Заслуженный артист скончался на 58-м году жизни.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Сегодня стало известно о смерти известного актера. Заслуженный артист России Александр Шаврин 30 декабря скончался на 58-м году жизни, сообщается на официальном сайте Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что о дате прощания с артистом театр сообщит отдельно.

Александр Шаврин в 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина, является заслуженным артистом России. Последние шесть лет играл в театре имени Владимира Маяковского.