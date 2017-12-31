19:32 31 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Патрирах Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения.

Патриарх Кирилл в канун Нового года призвал молиться о мире

© Sputnik/ Vladimir Astapkovitch
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (84)
1720

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вечером совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к молитве о "примирении народов исторической Руси".

"Пусть Господь поможет всем нам, благословит всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии конфликта. Сейчас особенно я имею в виду Украину. Помолимся о том, чтобы в мятущемся и страдающем от многого мире было больше справедливости", — сказал предстоятель Русской православной церкви перед началом богослужения.

Патриарх отметил, что минувший год не был легким, но тем не менее он считает возможным назвать его "летом Божией благости". 

По его словам, жизнь развивалась несмотря на все трудности, а общее настроение можно назвать положительным.

Первоиерарх также призвал молиться о том, чтобы события наступающего года "не создали внутренних трещин и не привели страну в смятение", а содействовали "усилению того, что можно назвать светским словом "солидарность". В 2018 году в России пройдут президентские выборы.

"Помолимся о том, чтобы Господь укреплял нашу веру, чтобы мы, чувствуя присутствие Бога, становились действительно счастливыми людьми, чтобы у нас вырастали крылья. Пусть Господь поможет всем нам", — заключил патриарх Кирилл.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (84)

По теме

Патриарх Кирилл пояснил, каким должен быть современный священник
Цитируя патриарха: феномен Святой Руси в Молдове
Теги:
Патрирах Московский и всея Руси Кирилл, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчина делает селфи с ребенком на фоне рождественской иллюминации в Афинах, Греция
Новогодние елки в различных городах мира
Ледовые скульптуры в Германии
В Германии ледовые скульптуры взбудоражили воображение зрителей
Из чего состоит новогодний стол россиян?
Пальчики оближешь: из каких блюд состоит новогодний стол

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться