Патриарх Кирилл в канун Нового года призвал молиться о мире

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к молитве о "примирении народов исторической Руси".

"Пусть Господь поможет всем нам, благословит всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии конфликта. Сейчас особенно я имею в виду Украину. Помолимся о том, чтобы в мятущемся и страдающем от многого мире было больше справедливости", — сказал предстоятель Русской православной церкви перед началом богослужения.

Патриарх отметил, что минувший год не был легким, но тем не менее он считает возможным назвать его "летом Божией благости".

По его словам, жизнь развивалась несмотря на все трудности, а общее настроение можно назвать положительным.

Первоиерарх также призвал молиться о том, чтобы события наступающего года "не создали внутренних трещин и не привели страну в смятение", а содействовали "усилению того, что можно назвать светским словом "солидарность". В 2018 году в России пройдут президентские выборы.

"Помолимся о том, чтобы Господь укреплял нашу веру, чтобы мы, чувствуя присутствие Бога, становились действительно счастливыми людьми, чтобы у нас вырастали крылья. Пусть Господь поможет всем нам", — заключил патриарх Кирилл.