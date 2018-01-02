Важно знать: в Подмосковье увеличится стоимость патента для мигрантов

С нового года в Московской области вырастет стоимость трудового патента для иностранных граждан, рост составит 7,5%

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Как правило, с 1 января каждого года в силу вступают различные законы и нормативные акты. Вот и в России изменилась жизнь трудовых мигрантов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кормят всю Молдову: сколько переслали домой трудовые мигранты

В Подмосковье увеличилась стоимость патента на 7,5%. Закон "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Московской области, на 2018 год" вступил в силу с 1 января 2018 года.

"В 2018 году будет установлен региональный коэффициент в размере 2,1, тем самым выросла стоимость патента с 4 тысяч до 4,3 тысячи рублей. При этом рост стоимости патента составит 7,5%", — заявил министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

Благодаря данному закону дополнительные доходы бюджета региона составят порядка 525 миллионов рублей.