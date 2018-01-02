В России возрастут штрафы за оказание услуг нелегалам

Для граждан предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В России изменится законодательство, касающееся жизни нелегальных мигрантов.

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Планируется рост штрафов за предоставление жилого помещения или транспортного средства. Штрафные санкции составят до 500 тысяч рублей. Речь идет об иностранных гражданах, а также лиц без гражданства, которые находятся в этой стране с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию.

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По проекту закона, за предоставление жилого помещения, транспортного средства либо оказание иных услуг предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

В настоящее время действуют штрафы до 300 тысяч рублей.