Топ-5 лучших киноролей Александра Абдулова

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В среду исполняется 10 лет со дня смерти знаменитого советского и российского актера, народного артиста России Александра Гавриловича Абдулова.

Впервые на театральную сцену Абдулов вышел в спектакле "Кремлёвские куранты" Ферганского драматического театра. Тогда будущей звезде было всего пять лет. После окончания школы Александр, по настоянию отца, пытался поступить в театральное училище имени Щепкина, но неудачно. Вернувшись из Москвы, он попал на факультет физкультуры Ферганского государственного педагогического института. Одновременно он работал в театре рабочим сцены. Через год Александр Абдулов поступил в ГИТИС на курс И. М. Раевского.

В 1975 году главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров пригласил Александра Абдулова в труппу, отметив его игру в дипломном спектакле. Абдулову была предложена главная роль лейтенанта Плужникова в спектакле по повести Бориса Васильева "В списках не значился". За эту роль он был удостоен премии "Театральная весна".

С начала 1970-х Абдулов начал сниматься в кино. В общей сложности он снялся в 112 фильмах. Широкая известность пришла к Абдулову после роли Медведя в телевизионном фильме "Обыкновенное чудо" (1978 год), поставленном Марком Захаровым по одноимённой пьесе Евгения Шварца.

В 2000 году состоялся режиссёрский дебют Александра Абдулова в игровом кино. Он снял мюзикл "Бременские музыканты & Co" по мотивам известной сказки. Ранее, в 1990 году, Абдулов снял полудокументальный фильм "Задворки 3, или Храм должен остаться храмом".

В конце августа 2007 года Александр Абдулов был прооперирован в севастопольской клинике по поводу прободной язвы. Через несколько часов после операции у него начались серьёзные проблемы с сердцем. Шесть суток Абдулов провёл в реанимации, после чего его отправили в Московский кардиоцентр имени Бакулева. Перелёт негативно сказался на организме актёра. Через три дня наступило резкое ухудшение. В начале сентября Абдулов прибыл в Израиль, где ему диагностировали четвёртую (неизлечимую) стадию рака лёгкого. Как врачи пришли к мнению, что рак лёгкого возник из-за многолетнего курения.

По материалам из открытых источников