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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Джигарханян категорично отказался мириться с бывшей женой на Новый год

© Виталина Цымбалюк-Романовская/Facebook
В России
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Знаменитый актер Армен Джигарханян отказался мириться со своей бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, рассказал адвокат актера в интервью изданию "Комсомольская правда"

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян категорично отказывается мириться с экс-женой Виталиной Цымбалюк-Романовской и, более того, намерен ее наказать, пишет Sputnik Армения со ссылкой на газету "Комсомольская правда".

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Виталина подарила бывшему мужу произведение Шопена, сыграв музыкальный предновогодний подарок в студии ток-шоу, и с экрана телевизора пригласила Армена Борисовича в квартиру на Молодогвардейской, которая, с ее слов, и покупалась как семейное гнездышко. После адвокат Цымбалюк Лариса Широкова высказалась о возможном мировом соглашении с Джигарханяном, однако в интервью изданию это опроверг защитник актера.

"Нет, никакого примирения нет. Просто их адвокат вышла на меня, и у нас была встреча, мы общались. Но речь идет не о примирении. Не знаю, почему адвокат так решила. Если они на них готовы, то я пойду к Армену Борисовичу спрашивать его мнения. Не более. Ну, они думают над условиями. При этом Армен Борисович настроен вообще категорично. Он даже был против моих встреч с той стороной", — сказал в интервью КП адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов.

По его словам, этот конфликт не может длиться вечно, однако пока ничего не поменялось. Армен Борисович уверен — Виталину надо наказать и вернуть часть имущества. Этот вопрос будут решать следственные органы, либо суд. Это может растянуться на год.

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Отмечается, что после признаний Элины Мазур на НТВ адвокат Цымбалюк позвонила Парфенову и сказала, что Элина сделала громкое заявление.

"Начали ее искать, чтобы эти показания она дала следствию, а ее нет нигде. Элина исчезла, ее нет. Все ее телефоны молчат, выключены. Я так понимаю, она нам помогать не будет. А в этом случае мне ее признания безразличны. Там сейчас занимаются органы ее бизнесами", — сказал Парфенов.

Он уверен, что сценарой последних событий писала Элина, и если бы не она, то Виталина не зашла бы так далеко, а конфликт давно был бы решен. У Мазур свои интересы, свой бизнес, и люди за ней стоят.

Сам Джигарханян намерен довести дело до наказания и категорически против примерений.

"Знаю и от него и через его ближнее окружение, что никаких встреч с Виталиной не будет. Не планируется. Теоретически встреча может состояться, если Виталина где-то его подловит, поймает за углом, и они пресекутся — такое возможно, но не публично, не на камеру, не на передаче какой-то", — заверил адвокат.

Он уверен, что Мазур в телеинтервью выставила Цымбалюк-Романовскую в плохом свете, заявив, что ей не нужен дед и нищий Джигарханян, добавив, что у Виталины, есть множество мужчин богатых, готовых на ней жениться.

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Цымбалюк-Романовская заявляет, что может предоставить бывшему мужу уголок в одной из трех своих шикарных квартир, однако простить за опороченную репутацию не сможет.

Ранее появилась информация, что накануне Нового года на одном из федеральных каналов состоится встреча и примирение Джигарханяна и Виталины. Однако адвокат Джигарханян в интервью КП сказал, что это полная чушь. 

"Знаю и от него и через его ближнее окружение, что это глупость полная – никаких встреч его с Виталиной не будет. Не планируется. Теоретически встреча может состояться, если Виталина где-то его подловит, поймает за углом, и они пресекутся — такое возможно, но не публично, не на камеру, не на передаче какой-то", — добавил он.

Напомним, 31 октября против Виталины возбудили уголовное дело, а 5 декабря ей предъявили обвинение по статье 137 статье УКРФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

На протяжении нескольких месяцев общественность обсуждает громкий скандал, в центре которого оказались Армен Джигарханян и его молодая супруга Виталина Цимбалюк-Романовская. Актер заявил, что жена обманом забрала у него все деньги, переписала на себя недвижимость и даже покушалась на убийство. При этом Виталина заявила, что ей не в чем каяться и винит во всем случившемся окружение Джигарханяна, которое негативно на него влияет.

Теги:
Цымбалюк-Романовская, Джигарханян, Россия
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