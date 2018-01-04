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Пожарный, архивное фото

На обувной фабрике в России произошел пожар: есть погибшие

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В России
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В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. При пожаре на фабрике в Новосибирской области есть погибшие, точное число жертв устанавливается, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

"Четвертого января 2018 года произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района на площади примерно 2000 квадратных метров. В данных помещениях было организовано производство и хранение резиновой обуви, а также сопутствующих материалов для ее изготовления. В результате погибли люди, точное количество жертв пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, утром в четверг в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области загорелся цех по производству обуви. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек, в том числе, по предварительным данным, семь граждан Китая, двое — Кыргызстана и один россиянин. По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

Теги:
обувная фабрика, жертвы, погибшие, пожар, Россия
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