Правила жизни Андрея Платонова – топ-10 высказываний

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Пятого января — день памяти русского советского писателя, поэта, драматурга и публициста Андрея Платонова, который скончался в 1951 году.

© Photo: New York World-Telegram and the Sun Newspaper Photograph Collection Топ-10 главных цитат Альбера Камю в годовщину гибели классика

Все мы в школе читали произведения Платонова — "Котлован", "Красная кровь", "Чевенгур", "Город Градов" и другие.

Платонов служил военным корреспондентом в Красной армии во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Многие его произведения подвергались критике за "клевету на советскую власть".

Но пусть сегодня, с высоты пройденного времени и сделанных выводов каждый сам решает, насколько эти обвинения соответствовали действительности.

Мы же приведем здесь десять интересных высказываний Платонова, оставленных на страницах его произведений.