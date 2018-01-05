Правила жизни Андрея Платонова – топ-10 высказываний

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Пятого января — день памяти русского советского писателя, поэта, драматурга и публициста Андрея Платонова, который скончался в 1951 году.
Все мы в школе читали произведения Платонова — "Котлован", "Красная кровь", "Чевенгур", "Город Градов" и другие.
Платонов служил военным корреспондентом в Красной армии во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны.
Многие его произведения подвергались критике за "клевету на советскую власть".
Но пусть сегодня, с высоты пройденного времени и сделанных выводов каждый сам решает, насколько эти обвинения соответствовали действительности.
Мы же приведем здесь десять интересных высказываний Платонова, оставленных на страницах его произведений.
- Некуда жить, вот и думаешь в голову.
- Дети — время, созревающее в свежем теле.
- Человек болтлив, когда ему нечего сказать. Многие длинноты происходят из-за недостаточности мыслей и чувств.
- При наличии горя в груди надо либо спать, либо есть что-либо вкусное.
- Равнодушие может быть страшнее боязливости — оно выпаривает из человека душу, как воду медленный огонь, и когда очнешься — останется от сердца одно сухое место.
- Есть такие чудеса в мире, которые не вмещают наши чувства, именно потому, что наши чувства их не могут вынести, а если бы попробовали, то человек разрушился бы.
- В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся.
- Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.
- И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни.
- Дом человек построит, а сам расстроится. Как жить тогда будет?