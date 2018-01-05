17:30 05 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Студия вещания телеканала Россия на страны ближнего зарубежья

Эксперт: запрет на новости из РФ усилит пророссийские настроения в РМ

© Sputnik/ AlexTikhomirov
В России
Получить короткую ссылку
119 0 0

Согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, передачи российского телевидения и радио – лишь 15%

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Стремление молдавских политиков запретить трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России будет лишь стимулировать пророссийские настроения в республике, полагает по сообщению РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Пульт
© PIXABAY / Astryd_MAD
Веские причины для отмены в Молдове запрета на "российскую пропаганду"

В пятницу Конституционный суд Молдовы постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения закона о запрете трансляции программ может спикер парламента или премьер. Это произошло после того, как глава республики Игорь Додон повторно отклонил этот закон, за который дважды проголосовал парламент. По конституции Молдовы, президент был обязан утвердить закон, если депутаты дважды его поддержат. Сам Додон заявил, что закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России, представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан.

По словам Добромелова, социологические опросы показывали, что доля российских телеканалов в молдавском информационном поле и так была мала. Как указал эксперт, согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, передачи российского телевидения и радио – лишь 15%.

"Аудитория была порядка 15%. Я думаю, за последнее время она несильно расширилась. В любом случае российские теле- и радиоканалы не являлись ключевыми для получения информации. При этом количество сторонников сближения с Россией составляет по разным замерам порядка 40-50%. Соответственно какой-то существенный вклад в трансляцию российских интересов российские СМИ в Молдове не вносили", — отметил Добромелов.

"Достаточно позитивное восприятие сближения с Россией – это результат блокирования любых инициатив и возможностей российских официальных и неофициальных органов за последние 10-15 лет. Таким образом, блокировка информации, наоборот, будет работать, скорее, в плюс, потому что запретный плод сладок, это пойдет на пользу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные шаги молдавских политиков носят, скорее, характер пиар-акций, но не повлияют на расклад политических сил в стране.

"Российские власти, четко понимая, что молдавские власти всячески ограничивают возможность работы напрямую, уже давно выстроили коммуникации и взаимодействие с молдавскими, румынскими и европейскими СМИ, через которые идет нужная информация, поэтому какой-то серьезной проблемы я в этом не вижу", — указал Добромелов.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.

Ранее КС Молдавии уже выносил решения по временному исполнению обязанностей президента для утверждения министра обороны и членов правительства. Так, 20 октября 2017 года Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы, затем 2 января 2018 года суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шесть членов правительства.

Теги:
пиар-акция, блокирование, российские теле- и радиоканалы, трансляция, запрет, закон по борьбе с "иностранной пропагандой", СМИ, Добромелов, Стурза, Канду, Додон, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Снегурочек в Москве
В США спасли лосей, провалившихся под лед
В США спасли лосей, провалившихся под лед
Осторожно: пиротехника
Осторожно: пиротехника - правила безопасности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться