Эксперт: запрет на новости из РФ усилит пророссийские настроения в РМ

Согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, передачи российского телевидения и радио – лишь 15%

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Стремление молдавских политиков запретить трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России будет лишь стимулировать пророссийские настроения в республике, полагает по сообщению РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

В пятницу Конституционный суд Молдовы постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения закона о запрете трансляции программ может спикер парламента или премьер. Это произошло после того, как глава республики Игорь Додон повторно отклонил этот закон, за который дважды проголосовал парламент. По конституции Молдовы, президент был обязан утвердить закон, если депутаты дважды его поддержат. Сам Додон заявил, что закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России, представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан.

По словам Добромелова, социологические опросы показывали, что доля российских телеканалов в молдавском информационном поле и так была мала. Как указал эксперт, согласно данным опросов двухлетней давности, в числе источников информации о событиях в стране и мире передачи румынского и европейского телевидения и радио составляют 55%, передачи российского телевидения и радио – лишь 15%.

"Аудитория была порядка 15%. Я думаю, за последнее время она несильно расширилась. В любом случае российские теле- и радиоканалы не являлись ключевыми для получения информации. При этом количество сторонников сближения с Россией составляет по разным замерам порядка 40-50%. Соответственно какой-то существенный вклад в трансляцию российских интересов российские СМИ в Молдове не вносили", — отметил Добромелов.

"Достаточно позитивное восприятие сближения с Россией – это результат блокирования любых инициатив и возможностей российских официальных и неофициальных органов за последние 10-15 лет. Таким образом, блокировка информации, наоборот, будет работать, скорее, в плюс, потому что запретный плод сладок, это пойдет на пользу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобные шаги молдавских политиков носят, скорее, характер пиар-акций, но не повлияют на расклад политических сил в стране.

"Российские власти, четко понимая, что молдавские власти всячески ограничивают возможность работы напрямую, уже давно выстроили коммуникации и взаимодействие с молдавскими, румынскими и европейскими СМИ, через которые идет нужная информация, поэтому какой-то серьезной проблемы я в этом не вижу", — указал Добромелов.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.

Ранее КС Молдавии уже выносил решения по временному исполнению обязанностей президента для утверждения министра обороны и членов правительства. Так, 20 октября 2017 года Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы, затем 2 января 2018 года суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шесть членов правительства.