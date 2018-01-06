В Сибири сняли продолжение "Властелина колец" - что из этого получилось, судить вам

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В российском Новосибирске поклонники творчества Джона Рональда Руэла Толкиена выложили в интернет короткометражный фильм, снятый по мотивам произведений Профессора.

Фильм, правда, более похож на видеоклип. Он снят по мотивам романа "Властелин колец" и называется творение новосибирцев — The Sunset Kingdom — Западное королевство.

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Режиссёром проекта стал Марк Мельников. Он рассказал, что съёмки фильма начались ещё два года назад. Сначала он задумывался, как ролик для фестиваля косплеев. Но создатели приняли решение, когда увидели результат первого снятого видео, который их не удовлетворил, — выбрать более серьёзный подход к проекту и полностью его переделать.

Для создания короткометражки была специально создана краудфандинговая компания. Благодаря ей получилось собрать около 200 тысяч рублей, из этой суммы четверть ушла на налоги и сборы. Общий бюджет ленты составил больше 600 тысяч рублей. 400 тысяч участники проекта добавили в создание ролика из своего кармана.

Что получилось в итоге, судить вам, дорогие фанаты.

Ранее вышел снятый в Молдове трейлер некоммерческого короткометражного фильма по мотивам повести знаменитого Джона Рональда Руэла Толкиена "Хоббит или Туда и обратно".

В качестве режиссеров кинокартины "Предвестники бури" указаны Максим Баралюк и Сергей Будич, актеров — Андрей Онищенко и Михаил Сусоров, а стран производства — Молдова и Россия.

По словам Максима Баралюка, опубликовавшего видеообращение в интернете, этот проект — своеобразный приквел к основному повествованию "Хоббита". По сценарию, двое героев, человек и эльф, должны доставить срочно послание в город Эребор, но по дороге сталкиваются с орками.

Фильм выдержан в стилистике кино-трилогий "Хоббит" и "Властелин колец".

"Мы не хотели выходить к нашему зрителю с пустыми руками. Поэтому подготовили трейлер, чтобы продемонстрировать уровень проекта. Съемки завершены, но постпродакшн идет полным ходом, и, чтобы проект был завершен, требуется огромное количество 3D-графики", — отметил Баралюк.

С этой целью создатели фильма начали сбор средств на плаформе boomstarter.ru.